В США ограничили использование вакцины Johnson & Johnson от COVID-19

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США сообщило, что ограничивает применение вакцины Johnson & Johnson (J&J) от COVID-19 на фоне риска развития синдрома свертывания крови, сообщает The Guardian.

Рекомендации были выпущены на основе расследования зарегистрированных случаев тромбозов после прививок J&J.

В декабре 2021 года Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендовали отдавать предпочтение прививкам Moderna и Pfizer, а не Johnson & Johnson's из соображений безопасности.

Ранее официальные лица США призывали относиться ко всем трем вакцинам одинаково, потому что было доказана надежная защита от КВИ.

Но последующие исследования неизменно показывали более низкую эффективность вакцины Johnson & Johnson. И хотя случаи тромбоза были редкими, сообщения о них продолжали поступать.

В феврале Johnson&Johnson приостановила производство вакцины от коронавируса. Компания закрыла единственный завод по производству вакцины от COVID-19 в Нидерландах еще в декабре 2021 года, однако руководство пообещало продолжить выпускать препарат через несколько месяцев.