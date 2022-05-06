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10:10 06.05.2022

Семь казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

пандемия Фото: pixabay
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации на 5 мая в Казахстане. За прошедшие сутки зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Zakon.kz.

Всего в стране подтверждено 1 305 573 случая, из них:

  • в Нур-Султане – 4

  • в Алматы – 2

  • в Кызылординской области – 1

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане 65 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в Нур-Султане – 3

  • в Алматы – 5

  • в Актюбинской области – 54

  • в ВКО – 2

  • в Кызылординской области – 1

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 252 человека.

Ирина Лукичева
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