Семь казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Всего в стране подтверждено 1 305 573 случая, из них:

в Нур-Султане – 4

в Алматы – 2

в Кызылординской области – 1

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане 65 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в Нур-Султане – 3

в Алматы – 5

в Актюбинской области – 54

в ВКО – 2

в Кызылординской области – 1