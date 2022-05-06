10:10 06.05.2022
Семь казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Фото: pixabay
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации на 5 мая в Казахстане. За прошедшие сутки зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Zakon.kz.
Всего в стране подтверждено 1 305 573 случая, из них:
в Нур-Султане – 4
в Алматы – 2
в Кызылординской области – 1
Информация о выздоровевших от КВИ
В Казахстане 65 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
в Нур-Султане – 3
в Алматы – 5
в Актюбинской области – 54
в ВКО – 2
в Кызылординской области – 1
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 252 человека.