Психотерапевт о домашнем насилии по отношению к мужчинам: Побои – не самое страшное

- 21 апреля представители МВД озвучили статистику бытового насилия, сказав, что почти половина, или 46% жертв, это мужчины. Приходят ли к вам мужчины, которые пережили насилие со стороны женщины дома?

- В мой кабинет обращаются мужчины, которые подверглись тому или иному виду насилия от женщин. Скорее – это исключение, чем правило. В большинстве своем это мужчины, пострадавшие от импульсивных поступков женщин, как, например, удары ножом, тупым предметом, толчки во время ссор и скандалов. Но есть и умышленное нанесение вреда здоровью. Женская фантазия неисчерпаема.

- Согласно данным МВД, за 2021 год 1022 факта бытового насилия. Из них в 54% пострадавшие – женщины, в 46% — мужчины. Отражает ли статистика реальное положение дел?

- Как правило, мужчины редко обращаются за помощью, расценивая это как дополнительный источник унижения. Часто эту тему используют в кино, комедийных шоу, а в жизни большая часть мужского населения просто боится выглядеть смешными и избегают позора. Поэтому недоучет реальной статистики очень большой.

- Почему в обществе принято считать, что бьет только мужчина, а потерпевшая сторона только женщина? И почему не все верят в такую статистику?

- Да, очень часто НПО и правозащитники обращают внимание на женщин, страдающих от домашнего, бытового насилия, утверждая, что подавляющее число обратившихся за помощью – это женщины. Но не стоит забывать, что есть и женщины, которые сами применяют психологическое и физическое насилие в отношении своих партнеров.

- Как проявляется это насилие, если жертвой становится мужчина? Можно ли привести несколько примеров из практики?

- Примерно каждый тридцатый мужчина, обращающийся в кабинет экстренной психологической помощи, получал пощечины, царапины лица, побои или травмы от запущенного в него предмета, который попадался под руку. Мужчины также рассказывают о психологическом насилии, когда им запрещают социальные контакты из ревности, тотально проверяют расходы, полностью контролируют их действия, унижают и оскорбляют из-за низкого заработка или низкого социального статуса. Конечно, тяжелые проявления в случае женщин встречаются намного чаще и намного быстрее становятся достоянием общественности, но и среди мужчин с этим сталкиваются не единицы точно.

- Насилие за последние 10 лет видоизменилось? Если да, то с чем вы это связываете?

- Не думаю, что за последние 10 лет видоизменилось насилие. Думаю, в век новых технологий больший доступ к информации и большое количество фактов становятся достоянием общественности. Если раньше звонили «доброжелатели», то сейчас любой человек, обладающий интеллектом и логикой, может выстроить у себя картинку «неверности» и так далее, несколько дней наблюдая за социальными сетями, мессенджерами, статусами и геоданными того, кто его интересует. Ровно как и сцены насилия в свободном доступе в интернете. Даже в кино элементы насилия зачастую преподносят как некую сексуализацию, страсть, раскрепощенность и вседозволенность, стираются границы и табу.

Но побои и физическое воздействие, как правило, не самое страшное. Психологическое давление действует гораздо сильнее. Много случаев шантажа детьми, угроз лишения статуса отцовства или социального статуса. Мужчина в таких случаях очень боится потерять лицо, репутацию на работе и быть воспринятым не как жертва, а как палач, агрессор, ну или, наоборот, как слабак и хлюпик. Поэтому долгий период это остается с человеком. Стыд и страх блокируют действия. Зачастую обращаются с депрессивной симптоматикой или психосоматической, а вот за симптомами уже обнаруживается истинная причина плохого самочувствия.

- Если насилие совершено в отношении женщины, то есть ряд законодательных мер. Действует ли закон и все прописанные меры, если пострадавший – мужчина?

- Законы не имеют гендерной принадлежности, поэтому ответственность за содеянное в рамках правового поля одинаковая. Во всех международных документах, в той же Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации женщин, написано, что не может быть дискриминации по полу. А значит, на защиту со стороны закона и правоохранительных органов имеют право все, вне зависимости от пола.

- В городах есть кризисные центры. Насколько они помогают, если пострадал мужчина?

- В моей практике мужчинам оказывалась медицинская помощь по соматическому состоянию в рамках приемного покоя или стационаров, плюс психологическая и психотерапевтическая помощь в рамках службы ПМСП. Касательно кризисных центров, то они имеют гендерную направленность. Да и мужчины не обращаются за реабилитацией. Кстати, у нас в городе двое моих коллег в рамках пилотного проекта открыли мужскую психотерапевтическую группу, в которой встречаются только мужчины и говорят о том, что их как мужчин волнует, трогает, исследуют, помогают друг другу.

- Есть также мнение, что часто женщина сама провоцирует конфликт. Это миф или реальность? Как-то можно в таком случае уйти или сгладить конфликт?

- Любой конфликт – это напряжение в паре, и оно неизбежно. Как раз избежание конфликтов и прояснения провоцируют яркие аффективные реакции, поэтому важно учиться способам коммуникации, психической саморегуляции и как экологически доносить до партнера то, в чем ты нуждаешься. Говорить не на языке претензий, а на языке «мне важно».

- В вашей практике встречались случаи, когда агрессора мужчину или женщину удавалось изменить в лучшую сторону? Поддаются ли такие люди терапии?

- Удавалось, если человек сам обращался за помощью, если это личное желание что-то поменять в своем поведении, чтобы сохранить отношения, а сами отношения являются ценностью. Одного желания партнера здесь недостаточно.