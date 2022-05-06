11:45 06.05.2022
«Суровый водопад»: уникальное явление засняли в урочище Бозжыра
Фото: скриншот видео
После дождя в Мангистау в Каракиянском районе сошел селевой поток. Очевидцы в социальных сетях поделились кадрами «водопада» в урочище Бозжыра, сообщает Zakon.kz.
Одно из видео опубликовал блогер Азамат Сарсенбаев.
Еще одним видео поделился фотограф Сергей Хачатрян.
Наконец-то дождь! Необычно видеть такое в наших краях!
И такое бывает!
Неожиданно такое увидеть на Бозжыра.
Такого я не видел там ни разу. Хотя в дожди попадал там, – выразили удивление пользователи.
Другие же отметили красоту происходящего.
Под таким водопадом никто не хочет сфотографироваться?
Зацепите тучку с дождем с собой в город на обратном пути!
Суровый Мангистауский водопад, – остальные с юмором прокомментировали видео.
Напомним, что из-за засушливой погоды в конце апреля в Актау провели обряд вызова дождя. Тогда на набережной более 2 тыс. человек прочитали коллективную молитву.
В Актау провели обряд вызова дождя
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