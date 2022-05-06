Запущена поддержка тенге для P2P торговли криптовалютой

С января 2022 года пользователи Bybit могут покупать и продавать Tether (USDT) другим пользователям в безопасной и удобной среде, а также без уплаты комиссий платформе и без скрытых платежей. P2P транзакции доступны на десктоп-версии Bybit и в приложении Bybit.

P2P торговля — это опция безопасной покупки и продажи криптовалют. Как только покупатель отправляет свой ордер, криптовалюта продавца отправляется на транзитный счет платформы, где она будет храниться, пока обе стороны не подтвердят успешное проведение транзакции. Если продавец не отправляет монеты в течение 10 минут после получения платежа, то служба поддержки Bybit может вручную отправить монеты покупателю после проведения проверки.

На P2P платформе пользователям уже доступны более 260 разных способов оплаты и свыше десятка фиатных валют. На платформе постоянно добавляются новые возможности для удобства продажи и покупки криптоактивов. На очереди добавление казахского тенге (KZT) для осуществления P2P транзакций.

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О Bybit

Платформа Bybit основана в марте 2018 года и является одной из самых быстрорастущих криптовалютных бирж в мире. Bybit доверяют более шести миллионов пользователей. Bybit предоставляет платформу для трейдинга на деривативном и спотовом рынках, сервисы стейкинга и DeFi майнинга, а также API интерфейс, NFT маркетплейс и P2P торговлю. Bybit является партнером Oracle Red Bull Racing, киберспортивных команд, таких как NAVI, Alliance, Astralis и Virtus.pro, немецкого футбольного клуба «Боруссия Дортмунд» и японского ФК «Ависпа Фукуока».

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