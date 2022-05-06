В ВКО участники и инвалиды ВОВ получат по 1,5 млн тенге

Акиматом области планируется выплатить по 100 тыс. тенге награжденным труженикам тыла, вдовам участников и инвалидов ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, лицам, работавшим в период блокады, и вольнонаемному составу Советской Армии.

Также по 50 тыс. тенге получат ненагражденные труженики тыла.

Общая сумма выплат для 10 754 ветеранов, приравненных к ним и ветеранов труда составит 630 500 тыс. тенге.

Отметим, что в этом году президент Касым-Жомарт Токаев поручил всем регионам выплатить ветеранам минимум по миллиону тенге. В Казахстане проживает 387 участников и инвалидов Великой Отечественной войны.