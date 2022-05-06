Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:37 06.05.2022

В ВКО участники и инвалиды ВОВ получат по 1,5 млн тенге

выплаты, праздник, ВКО Фото: Zakon.kz
В Восточно-Казахстанской области 42 участника и инвалида Великой Отечественной войны получат по 1,5 млн тенге.

Акиматом области планируется выплатить по 100 тыс. тенге награжденным труженикам тыла, вдовам участников и инвалидов ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, лицам, работавшим в период блокады, и вольнонаемному составу Советской Армии.

Также по 50 тыс. тенге получат ненагражденные труженики тыла.

Общая сумма выплат для 10 754 ветеранов, приравненных к ним и ветеранов труда составит 630 500 тыс. тенге.

Отметим, что в этом году президент Касым-Жомарт Токаев поручил всем регионам выплатить ветеранам минимум по миллиону тенге. В Казахстане проживает 387 участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Анастасия Московчук
Восточно-Казахстанская область
Зеленский рассказал о подготовке «Плана Маршалла» для Украины
06.05.2022
Токаев посмертно присвоил звание «Халық қаһарманы» трем ветеранам ВОВ
06.05.2022
Касым-Жомарт Токаев объявил выговор послу в Египте
06.05.2022
Девушка попала под колеса авто в Нур-Султане
05.05.2022
Токаев подписал указ о присвоении воинских и специальных званий
06.05.2022
Главная Топ LIVE Все