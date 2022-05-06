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13:55 06.05.2022

Названа причина задержки авиарейса из Нур-Султана в Актау

нур-султан, актау, рейс, задержка, причина, дп на транспорте Фото: Zakon.kz
В аэропорту Нур-Султана произошла задержка рейса в Актау. Причина – у одного из пассажиров ухудшилось здоровье, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции на транспорте, информация о том, что в самолете бомба, «не подтвердилась».

По факту на борту самолета FlyArystan y пассажира ухудшилось здоровье, в связи с чем, согласно имеющейся инструкции, произвели высадку всех пассажиров. После произвели повторный досмотр пассажиров, их посадку и рейс вылетел без замечаний.Пресс-служба ДП на транспорте

В пресс-службе авиакомпании подтвердили информацию и добавили, что рейс КС 7377 из Нур-Султана в Актау должен был вылететь 6 мая в 09:30, но вылетел с небольшой задержкой в 10:54.

Динара Халдарова
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