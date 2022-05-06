«Халық қаһарманы» Ибраим Сулейменов в последнем бою сражался рядом с Маншук Маметовой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно присвоил звание «Халық қаһарманы» казахстанским участникам Великой Отечественной войны. Среди героев был отважный Ибраим Сулейменов.

Имя казахстанского снайпера, участника Великой Отечественной войны Ибраима Сулейменова известно многим. Когда гитлеровская армия вероломно напала на Советский Союз, ему было 30 лет. Он, как и тысячи его соотечественников, пошел на фронт.

В действующую армию Ибраим Сулейменов попал в ноябре 1942 года. К тому времени он был уже старшиной, снайпером-наблюдателем второго отдельного стрелкового батальона 100 отдельной стрелковой бригады. Всего за год — до ноября 1943 года – боец уничтожил 239 вражеских солдат и офицеров.

Фото: soviet-aces-1936-53.ru

В двух крайних окопах он оставил по винтовке, а в среднем – автомат и две гранаты. Ни один вражеский солдат не мог уйти от его зоркого взгляда: он тут же разил их наповал из снайперской винтовки. Таким образом были отбиты две атаки врага. Ибраим лично уничтожил 12 фашистов.

16 ноября 1942 года разгорелся ожесточенный бой на высоте у станции Изоча, западнее города Невеля. На левом фланге высоты вела огонь легендарная пулеметчица Маншук Маметова, а на правом, занимая сразу три окопа, расположился Ибраим Сулейменов.

В это время у наших пехотинцев закончились боеприпасы и им пришлось отходить. К вечеру на высоте остались только Маншук Маметова и Ибраим Сулейменов. Они вдвоем, рискуя жизнью, прикрывали отход товарищей.

Уже смолк пулемет Маншук, уже слышны были крики «ура» однополчан, идущих на выручку, но, к сожалению, закончились патроны и отважный старшина бросился в рукопашный бой, где его и настигла вражеская пуля.

После боя в двух окопах Ибраима не нашли ни одного патрона. Винтовка и автомат были разбиты, а винтовка в третьем окопе так и осталась лежать на бруствере, обращенная дулом в сторону противника.

Вокруг насчитали свыше 30 тел врагов. Так свой счет Ибраим Сулейменов довел до 289 уничтоженных фашистов, сражаясь до самого последнего вздоха, как истинный герой.

За этот бой Маншук Маметова и Ибраим Сулейменов были посмертно представлены к званию Героя Советского Союза. Армия и фронт утвердили эти представления, оставалось только слово за Москвой, но там решили по-другому. Маншук Маметову удостоили звания Героя Советского Союза посмертно, а Ибраима Сулейменова наградили орденом Ленина.