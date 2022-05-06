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Законодательство РК
16:25 06.05.2022

Правила хранения документов республиканского референдума разработаны в РК

правила хранения документов Фото: Zakon.kz
Центризбирком разработал проект Правил хранения документов республиканского референдума, сообщает Zakon.kz.

В Центральной комиссии референдума РК подлежат хранению с последующей передачей в Национальный архив РК следующие документы:

  • постановления, протоколы заседаний Центральной комиссии референдума;

  • протоколы областных, городов республиканского значения и столицы комиссий референдума о результатах референдума;

  • обращения физических и юридических лиц, поступившие в Центральную комиссию референдума.

Бюллетени для голосования в опечатанном виде, в том числе отдельно погашенные бюллетени, а также списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме, и документы к ним передаются областными, городов республиканского значения и столицы комиссиями референдума в Центральную комиссию референдума, где хранятся на правах конфиденциальной информации в течение одного месяца после опубликования итогов референдума, а затем уничтожаются.

Уничтожение производится путем сжигания, расплавления, измельчения на кусочки размером не более 2,5 квадратных сантиметров, дробления, растворения или химического разложения, превращения в бесформенную массу или порошок.

Не допускается ознакомление посторонних лиц с уничтоженными документами, неполное уничтожение, позволяющее восстановить их содержание.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 мая.

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