Школьница повесилась в Алматы – комментарий РФМШ

Ученица начала обучение в ФНАО «РФМШ» в Алматы с 1 сентября 2020 года в восьмом классе. В связи со сложившейся ситуацией по COVID-19 весь 2020-2021 учебный год она обучалась в дистанционном режиме в онлайн-формате. В сентябре-декабре 2021 года по заявлению родителей продолжила обучение в дистанционном режиме и с января 2022 года начала обучение в штатном режиме. И.о. директора ФНАО «РФМШ» в Алматы Алмас Ордабаев

По его словам, за время учебы она показала себя способным ребенком, который ответственно относится к своим учебным обязанностям, – по всем предметам у нее были «4» и «5».

По характеру была сдержанной, эмоционально стабильной. В общении проявляла себя как позитивный человек, с одноклассниками общалась нормально и не имела конфликтов. В общении с учителями всегда была вежлива, доброжелательна и дружелюбна. Алмас Ордабаев

Как сообщил и.о. директора ФНАО «РФМШ», 3 мая ученица была на уроках.

Конфликтов ни с одноклассниками, ни с учителями в этот день не было. Девочка вела себя, как обычно. По завершении уроков ушла домой. 4 мая отец девочки сообщил, что ее не стало. Сразу же директор школы, два заместителя и классный руководитель выехали по адресу проживания. Алмас Ордабаев

По словам и.о. директора ФНАО «РФМШ», погибшего ребенка во дворе дома обнаружили родители.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия. Детали в интересах следствия не разглашаются. Школа оказывает необходимую поддержку семье. Алмас Ордабаев

В ночь на 4 мая на территории Медеуского района Алматы школьница 2006 г.р. совершила самоубийство – повесилась во дворе дома. Полиция расследует данный факт по ст. 105 УК РК («Доведение до самоубийства»), назначена судебно-медицинская экспертиза.