Чемпионат мира по хоккею: как поддержать сборную и выиграть телевизор

Сборная Казахстана в десятый раз успешно прошла квалификацию на Чемпионат мира по хоккею с шайбой. В рамках группового этапа команда встретится с противниками из Канады, Дании, Словакии, Германии, Швейцарии, Италии и Франции. Первый матч с Данией состоится уже на следующий день после открытия чемпионата – 14 мая.

Последнее выступление сборной в 2021 году на сегодняшний день является лучшим результатом Казахстана в чемпионате мира. Напоминаем, сборная заняла пятое место в группе и десятое итоговое место среди всех команд. В этот раз перед командой стоит цель – приложить максимум усилий и продвинуться ближе к финалу. 8 мая состоится товарищеский матч сборной Казахстана и Латвии.

В составе национальной сборной заявлены 25 игроков: 22 полевых и три вратаря. Игроки выступают за такие крупные казахстанские клубы, как «Сарыарка» и «Барыс». Отдельно можно отметить ценные «приобретения» в виде Павла Акользина, финалиста Кубка Гагарина, и Батырлана Муратова, бронзового призера чемпионата Финляндии. Не обошлось и без потерь — под вопросом остается участие вратаря Никиты Бояркина, особенно отличившегося в ЧМ-2021.

Любители хоккея могут поддержать национальную сборную просмотром официальных трансляций, а также участием в крупной акции от беттинг-компании Parimatch. Как официальный партнер Казахстанской федерации хоккея с шайбой и ХК «Сарыарка», Parimatch участвует в развитии спорта в Казахстане и предлагает игрокам болеть за страну активно.

Акция завершится вместе с Чемпионатом мира, а 30 числа состоится розыгрыш крутых призов: телевизор Samsung 85' + PlayStation 5, Iphone 13 128GB, PlayStation 5, Apple Watch Series 7, Apple AirPods pro и 3 000 000 тенге.

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