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Законодательство РК
20:25 06.05.2022

В столице ряд улиц перекроют в связи с проведением эстафеты

Эстафета в Нур-Султане Фото: pixabay
7 мая в Нур-Султане пройдет легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню защитника Отечества РК и Дню Победы среди учащихся общеобразовательных школ, студентов ССУЗов и ВУЗов, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт столичного акимата, в связи с проведением эстафеты пересечение проспекта Победы и улицы Бигельдинова (здание Министерства финансов РК), улицы Алии Молдагуловой, улицы Бейбитшилик до улицы Отырар будут перекрыты с 10:30 до 12:00.

Улицы будут открываться поэтапно.

Жителей и гостей столицы просят отнестись с пониманием и заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторов на дорогах города.

Константин Вноровский
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