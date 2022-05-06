20:25 06.05.2022
В столице ряд улиц перекроют в связи с проведением эстафеты
Фото: pixabay
7 мая в Нур-Султане пройдет легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню защитника Отечества РК и Дню Победы среди учащихся общеобразовательных школ, студентов ССУЗов и ВУЗов, сообщает Zakon.kz.
Как передает официальный сайт столичного акимата, в связи с проведением эстафеты пересечение проспекта Победы и улицы Бигельдинова (здание Министерства финансов РК), улицы Алии Молдагуловой, улицы Бейбитшилик до улицы Отырар будут перекрыты с 10:30 до 12:00.
Улицы будут открываться поэтапно.
Жителей и гостей столицы просят отнестись с пониманием и заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторов на дорогах города.