В столице ряд улиц перекроют в связи с проведением эстафеты

Как передает официальный сайт столичного акимата, в связи с проведением эстафеты пересечение проспекта Победы и улицы Бигельдинова (здание Министерства финансов РК), улицы Алии Молдагуловой, улицы Бейбитшилик до улицы Отырар будут перекрыты с 10:30 до 12:00.

Улицы будут открываться поэтапно.

Жителей и гостей столицы просят отнестись с пониманием и заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторов на дорогах города.