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Законодательство РК
21:04 06.05.2022

Ряд парковок у алматинских рынков станут бесплатными

Бесплатные у рынков Фото: Zakon.kz
Ряд парковочных зон около рынков станут бесплатными в Алматы с 7 мая, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях.

В связи с расторжением Договоров передачи земельных участков под эксплуатацию и благоустройство платных автопарковок площадочного типа города Алматы с правом пользования №119 от 25.10.2017 г., № 71/1 от 16.11.2021 г. и № 74/1 от 25.11.2021 г. с 7 мая 2022 года ТОО «AlanParking» прекращает деятельность по администрированию платных парковок площадочного типа, расположенных возле:

  • БЦ «Нурлы Тау»

  • ТЦ «Барыс»

  • ТЦ «Олжа»

  • ТЦ «Адем»

  • ТЦ «Арлан»/«Казына»

  • ТЦ «Ялян»

  • ТЦ «Алатау-1»

  • ТЦ «Алатау-2»

  • ТЦ «Болашак»

  • ТЦ «Ак-Булак»

С 7 мая 2022 года на перечисленных парковках площадочного типа плата за парковку взиматься не будет.

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