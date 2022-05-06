21:04 06.05.2022
Ряд парковок у алматинских рынков станут бесплатными
Фото: Zakon.kz
Информация об этом появилась в соцсетях.
В связи с расторжением Договоров передачи земельных участков под эксплуатацию и благоустройство платных автопарковок площадочного типа города Алматы с правом пользования №119 от 25.10.2017 г., № 71/1 от 16.11.2021 г. и № 74/1 от 25.11.2021 г. с 7 мая 2022 года ТОО «AlanParking» прекращает деятельность по администрированию платных парковок площадочного типа, расположенных возле:
БЦ «Нурлы Тау»
ТЦ «Барыс»
ТЦ «Олжа»
ТЦ «Адем»
ТЦ «Арлан»/«Казына»
ТЦ «Ялян»
ТЦ «Алатау-1»
ТЦ «Алатау-2»
ТЦ «Болашак»
ТЦ «Ак-Булак»
С 7 мая 2022 года на перечисленных парковках площадочного типа плата за парковку взиматься не будет.