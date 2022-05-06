Ряд парковок у алматинских рынков станут бесплатными

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В связи с расторжением Договоров передачи земельных участков под эксплуатацию и благоустройство платных автопарковок площадочного типа города Алматы с правом пользования №119 от 25.10.2017 г., № 71/1 от 16.11.2021 г. и № 74/1 от 25.11.2021 г. с 7 мая 2022 года ТОО «AlanParking» прекращает деятельность по администрированию платных парковок площадочного типа, расположенных возле:

БЦ «Нурлы Тау»

ТЦ «Барыс»

ТЦ «Олжа»

ТЦ «Адем»

ТЦ «Арлан»/«Казына»

ТЦ «Ялян»

ТЦ «Алатау-1»

ТЦ «Алатау-2»

ТЦ «Болашак»

ТЦ «Ак-Булак»

С 7 мая 2022 года на перечисленных парковках площадочного типа плата за парковку взиматься не будет.