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13:12 07.05.2022

19-летний Карлос Алькарас обыграл «короля грунта» Рафаэля Надаля

Теннис Победа 1/4 финала Фото: Instagram/carlitosalcarazz
Восходящая звезда мирового тенниса, девятая ракетка планеты испанец Карлос Алькарас сумел победить своего соотечественника, легендарного Рафаэля Надаля в четвертьфинале «Мастерса» на кортах Мадрида, сообщает Zakon.kz.

По мнению специалистов, этот поединок прошел под вывеской «настоящее и будущее мирового тенниса», и он оправдал свои ожидания.

19-летний талант Алькарас, который 5 мая справил свой день рождения, в трех сетах заставил признать поражение самого лучшего грунтовика мира Рафаэля Надаля – 6:2, 1:6, 6:3.

Теннис 18 лет Карлосу

Фото: Instagram/carlitosalcarazz

Теперь, после успеха над четвертой ракеткой мира, Карлоса в полуфинале ждет лучший теннисист мира – Новак Джокович.

А в другом матче 1/2 финала встретятся Александр Зверев (Германия) и Стефанос Циципас (Греция).

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