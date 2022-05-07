13:12 07.05.2022
19-летний Карлос Алькарас обыграл «короля грунта» Рафаэля Надаля
Фото: Instagram/carlitosalcarazz
Восходящая звезда мирового тенниса, девятая ракетка планеты испанец Карлос Алькарас сумел победить своего соотечественника, легендарного Рафаэля Надаля в четвертьфинале «Мастерса» на кортах Мадрида, сообщает Zakon.kz.
По мнению специалистов, этот поединок прошел под вывеской «настоящее и будущее мирового тенниса», и он оправдал свои ожидания.
19-летний талант Алькарас, который 5 мая справил свой день рождения, в трех сетах заставил признать поражение самого лучшего грунтовика мира Рафаэля Надаля – 6:2, 1:6, 6:3.
Теперь, после успеха над четвертой ракеткой мира, Карлоса в полуфинале ждет лучший теннисист мира – Новак Джокович.
Фото: Instagram/carlitosalcarazz
А в другом матче 1/2 финала встретятся Александр Зверев (Германия) и Стефанос Циципас (Греция).
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