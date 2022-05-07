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08:59 07.05.2022

Трамп: администрация США не знает, как общаться с Путиным

президент США Байден Трамп Фото: pixabay
По мнению Трампа, нынешние власти «не знают ничего о психологии» и о том, как стабилизировать текущую ситуацию, а действия администрации могут привести к «миллионам жертв в Украине», сообщает Zakon.kz.

Действующая американская администрация не имеет понятия о том, как правильно взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

Они не знают, как вести дела с Владимиром Путиным. Они просто говорят неправильные вещи в неправильное время.Дональд Трамп

По мнению Трампа, нынешние власти «не знают ничего о психологии» и о том, как стабилизировать текущую ситуацию. А действия администрации могут привести к «миллионам жертв в Украине»

Трамп также отметил, что Байдену и его администрации следует не хвастаться тем, что они делают для Киева, а приложить все усилия для достижения мирного соглашения.

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