Макрон официально вступил в должность президента Франции во второй раз

Церемония инаугурации прошла в Елисейском дворце. Во время торжества глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус вновь провозгласил озвученные ранее официальные итоги президентских выборов в стране, сообщает 1prime.ru.

Объявляю вас избранным президентом республики, — сказал Фабиус, обращаясь к Макрону.

После этого президент был объявлен Великим магистром Ордена Почетного легиона, это ознаменовало собой начало второго срока Макрона.

Напомним, что во Франции 24 апреля прошел второй тур президентских выборов. За пост президента боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

По окончательным подсчетам голосов Конституционного совета Франции Макрон получил 58,55% голосов, Ле Пен — 41,45%.