Мужчину, перепутавшего подъезд с туалетом, задержали в столице

Облегчиться мужчина надумал в подъезде одного из ЖК по улице Абая.

Сотрудниками полиции УП района Сарыарка нарушитель общественного порядка был задержан.

В отношении хулигана полицейские возбудили административное производство по ст. 434 КРК об АП «Мелкое хулиганство». Решением Специализированного межрайонного административного суда 35-летний мужчина подвергнут административному аресту сроком на семь суток и помещен в Специальный приемник для административно-арестованных лиц. Пресс-служба ДП города Нур-Султана

Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает об ответственности за нарушение общественного порядка и порчу чужого имущества.