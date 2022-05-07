19:23 07.05.2022
Мужчину, перепутавшего подъезд с туалетом, задержали в столице
Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане мужчина справил нужду в подъезде дома. Неподобающее поведение попало в объектив камер видеонаблюдения, установленных в подъезде. Столичная полиция задержала нарушителя, сообщает Zakon.kz.
Облегчиться мужчина надумал в подъезде одного из ЖК по улице Абая.
Сотрудниками полиции УП района Сарыарка нарушитель общественного порядка был задержан.
В отношении хулигана полицейские возбудили административное производство по ст. 434 КРК об АП «Мелкое хулиганство». Решением Специализированного межрайонного административного суда 35-летний мужчина подвергнут административному аресту сроком на семь суток и помещен в Специальный приемник для административно-арестованных лиц. Пресс-служба ДП города Нур-Султана
Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает об ответственности за нарушение общественного порядка и порчу чужого имущества.