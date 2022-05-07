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Законодательство РК
19:23 07.05.2022

Мужчину, перепутавшего подъезд с туалетом, задержали в столице

Справил нужду Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане мужчина справил нужду в подъезде дома. Неподобающее поведение попало в объектив камер видеонаблюдения, установленных в подъезде. Столичная полиция задержала нарушителя, сообщает Zakon.kz.

Облегчиться мужчина надумал в подъезде одного из ЖК по улице Абая.

Сотрудниками полиции УП района Сарыарка нарушитель общественного порядка был задержан.

В отношении хулигана полицейские возбудили административное производство по ст. 434 КРК об АП «Мелкое хулиганство». Решением Специализированного межрайонного административного суда 35-летний мужчина подвергнут административному аресту сроком на семь суток и помещен в Специальный приемник для административно-арестованных лиц. Пресс-служба ДП города Нур-Султана

Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает об ответственности за нарушение общественного порядка и порчу чужого имущества.

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