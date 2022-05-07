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20:15 07.05.2022

Слив черной жидкости в Каспий объяснили в Минэкологии

Комментарий Минэкологии Фото: Telegram/EcoMedia
Ранее в соцсетях появилось видео, где запечатлено, как под напором из трубы льется жидкая масса черного цвета. В Минэкологии прокомментировали случившееся, сообщает Zakon.kz.

Представители департамента экологии по Мангистауской области в целях оперативного реагирования выехали на территорию ТЭЦ-1, принадлежащей ТОО «МАЭК-Казатомпром». Был проведен осмотр, отобраны пробы атмосферного воздуха, не показавшие никакого превышения. Были получены пробы воды водозаборного канала, результаты которых в настоящий момент устанавливаются.

Также Минэкологии привело объяснения представителей ТОО «МАЭК-Казатомпром»:

Водозаборный канал ТЭЦ-1 предназначен для подачи морской воды на технологические нужды ТЭЦ-1 и для приготовления питьевой воды на ТОО «Опреснительный завод «Каспий» в качестве исходной воды.

На сегодняшний день из-за резкого обмеления Каспийского моря для поддержания необходимого уровня морской воды ТОО «МАЭК-Казатомпром» проводит дноуглубительные работы на водозаборном канале ТЭЦ-1.

По словам товарищества, проводимые работы не влияют на экологическую безопасность Каспийского моря.

На сегодняшний день департаментом устанавливается наличие разрешительных документов.

По результатам анализов проб воды будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

О результатах будет сообщено дополнительно.

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