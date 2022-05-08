К 2050 году на 84% пахотных земель мира будет не хватать воды - ученые

При этом потеря водоснабжения приведет к сильному ухудшению плодородия на 60%. На 16% сельхозугодий повлияет изменение режима дождей. В исследовании рассматриваются текущие и будущие потребности в воде для мирового сельского хозяйства и прогнозируется, будет ли уровень воды, доступной из дождевых источников или ирригации, достаточным для удовлетворения этих потребностей в условиях изменения климата. Выводы ученых опубликованы в журнале Earth's Future.

Утверждается, что в условиях изменения климата глобальный дефицит воды для сельского хозяйства будет ощущаться на 84% пахотных земель.

В течение последних ста лет спрос на воду во всем мире рос в два раза быстрее, чем население Земли. Дефицит водных ресурсов, в особенности пресной питьевой воды, уже давно признан одной из глобальных проблем современности.

Нехватка воды уже стала заметной проблемой на всех континентах, где ведется сельское хозяйство. А это представляет серьезную угрозу продовольственной безопасности всего мира.

Ученые разработали новый индекс для измерения и прогнозирования дефицита воды в двух основных источниках сельского хозяйства: почвенной воды, которая поступает из дождевой воды, называемой зеленой водой, и ирригационной воды из рек, озер и грунтовых вод, называемой голубой водой.

Новый индекс может помочь странам оценить угрозу и причины нехватки воды в сельском хозяйстве и разработать стратегии по снижению воздействия будущих засух, отметили исследователи.