Министр ФРГ предупредила об угрозе сильнейшего голода в мире

Причиной она называет рост цен на продукты в результате влияния коронавируса, засухи и ситуации в Украине, передает ТАСС.

Министр добавила, что, по данным Всемирной продовольственной программы, 300 млн человек в мире страдают от голода, и это число увеличивается.

Также немецкий министр по вопросам экономического сотрудничества и развития подчеркнула, что от поставок сельхозпродуктов из России и Украины зависит множество стран мира.