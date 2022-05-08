17:11 08.05.2022
Министр ФРГ предупредила об угрозе сильнейшего голода в мире
Фото: pixabay
Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что миру грозит сильнейший со времен Второй мировой войны голод и «миллионы жертв», сообщает Zakon.kz.
Причиной она называет рост цен на продукты в результате влияния коронавируса, засухи и ситуации в Украине, передает ТАСС.
Министр добавила, что, по данным Всемирной продовольственной программы, 300 млн человек в мире страдают от голода, и это число увеличивается.
Также немецкий министр по вопросам экономического сотрудничества и развития подчеркнула, что от поставок сельхозпродуктов из России и Украины зависит множество стран мира.