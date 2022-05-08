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Законодательство РК
22:31 08.05.2022

Итальянский министр заявил, что Европа перешла на экономику войны

Экономика войны Фото: pixabay
Европа перешла на экономику войны, заявил министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани, сообщает Zakon.kz.

По его словам, ряд стран сообщества пострадают больше других из-за решений, касающихся сферы энергетики, передает агентство ANSA.

Мы – в экономике войны, и в этой экономике войны некоторые страны пострадают гораздо больше из-за решений других в области энергетики. Министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани

Он подчеркнул, что Еврокомиссия обсуждает второй план Recovery (по восстановлению экономики европейских стран по примеру того, который был принят после пандемии).

Ранее Чинголани заявлял, что Италия сможет избавиться от зависимости от российского газа к 2024 году. На данный момент на него приходится около 40 процентов импорта газа.

Константин Вноровский
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