Замороженные в ЕС резервы России предложили передать Украине

Странам Евросоюза (ЕС) необходимо рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после конфликта. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК.

Боррель привел в пример изъятые Соединенными Штатами активы Центрального банка Афганистана «на миллиарды долларов», которые, по его словам, в дальнейшем пойдут на компенсации жертвам терроризма и для гуманитарной помощи стране.

Дипломат отметил, что было бы логично рассмотреть аналогичные шаги и с замороженными резервами России.

Я был бы очень за, потому что инициатива полна логики. Кто-то должен мне объяснить, почему изъятие резервов хорошо для афганских денег и плохо для российских денег. Жозеп Боррель

Ранее Центробанк России заявил, что Китай и Германия являются главными странами, в которых Банк России хранил свои международные резервы.

В этих странах хранится в сумме больше 30% активов ЦБ в валюте и золоте. Западные страны заморозили доступ ЦБ примерно к половине всех этих активов в рамках санкций против России.