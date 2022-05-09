Заблудившихся туристов спасли в районе горного курорта «Шымбулак»

Инцидент произошел 8 мая.

Геолокация туристов была известна, они ожидали спасателей на месте. В 22:25 спасатели дошли до молодых людей. Оказалось, туристы заблудились, уперлись в скалу. Вокруг были сыпучие камни, и у них началась паника, самостоятельно спуститься не могли. Ситуацию ухудшало темное время суток, – рассказали в ГУ «РОСО МЧС РК».

Мужчина 1992 года рождения и женщина 1987 года рождения в медицинской помощи не нуждались.

Спасатели напомнили туристам, что основную часть горного похода следует совершать в утренние часы, нельзя срезать маршрут по незнакомой тропе.