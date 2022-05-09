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Законодательство РК
18:47 09.05.2022

Заблудившихся туристов спасли в районе горного курорта «Шымбулак»

спасатели Фото: Instagram/roso_kazakhstan
Поиском пропавших мужчины и женщины занималась оперативная группа спасателей ГУ «Республиканский оперативно-спасательный отряд МЧС РК» и кинолог с собакой, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 8 мая.

Геолокация туристов была известна, они ожидали спасателей на месте. В 22:25 спасатели дошли до молодых людей. Оказалось, туристы заблудились, уперлись в скалу. Вокруг были сыпучие камни, и у них началась паника, самостоятельно спуститься не могли. Ситуацию ухудшало темное время суток, – рассказали в ГУ «РОСО МЧС РК».

Мужчина 1992 года рождения и женщина 1987 года рождения в медицинской помощи не нуждались.

Спасатели напомнили туристам, что основную часть горного похода следует совершать в утренние часы, нельзя срезать маршрут по незнакомой тропе.

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