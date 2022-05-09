Водитель и 10 пассажиров потерялись на трассе в Атырауской области

Пропавшие пассажиры были обнаружены 9 мая в 14:50 в Исатайском районе на расстоянии около 85 км от населенного пункта Жаскайрат. В поисковых работах были задействованы четыре сотрудника и одна единица техники ДЧС региона, один сотрудник АПБ. Группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области

Никто из пропавших не пострадал.

Сообщается, что пассажиров уже благополучно доставили из населенного пункта Жаскайрат в село Х. Ергалиев, где они и встретились с родственниками.