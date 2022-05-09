18:57 09.05.2022
Водитель и 10 пассажиров потерялись на трассе в Атырауской области
Фото: pixabay
Люди выехали 8 мая в 14:00 на автомобиле марки УАЗ в сторону Махамбетского района, но из-за непогоды сбились с пути. Искали их в Исатайском районе в 160 км от села Аккистау силами ДЧС региона, передает Zakon.kz.
Пропавшие пассажиры были обнаружены 9 мая в 14:50 в Исатайском районе на расстоянии около 85 км от населенного пункта Жаскайрат. В поисковых работах были задействованы четыре сотрудника и одна единица техники ДЧС региона, один сотрудник АПБ. Группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области
Никто из пропавших не пострадал.
Сообщается, что пассажиров уже благополучно доставили из населенного пункта Жаскайрат в село Х. Ергалиев, где они и встретились с родственниками.