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19:25 09.05.2022

Бейбит Жукаев уступил на старте домашнего Челленджера

теннис Фото: пресс-служба ФТК
Дождь помешал планам организаторов турнира Beeline Challenger 80 Shymkent. Заключительные матчи игрового дня пришлось перенести на 10 мая, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба ФТК, Жукаев уступил норвежцу Виктору Дурасовичу, хорошо знакомому казахстанским любителям тенниса. В первой партии «викинг» за счет одного успешно реализованного брейка выиграл со счетом 6:4. Во втором сете казахстанец пытался «зацепиться» за партию, но у него определенно были проблемы со здоровьем – в четвертом гейме Бейбит взял медицинский таймаут, пытался вернуться в игру, но в итоге норвежец победил – 6:2.

Теперь Жукаев будет настраиваться на завтрашний парный матч.

Кроме того, завтра на корт выйдут Григорий Ломакин и Денис Евсеев. Григорию предстоит сыграть против румына Николаса Йонеля, а Евсееву – с индусом Микундом Сасикумаром.

Генеральный спонсор турниров – ForteBank. Официальный спонсор турниров – Фонд Серика Тульбасова. Смотрите матчи турниров Beeline Challenger 80 в спортивном разделе приложения Bee TV.

Елена Беляева
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