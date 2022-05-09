Бейбит Жукаев уступил на старте домашнего Челленджера

Как сообщает пресс-служба ФТК, Жукаев уступил норвежцу Виктору Дурасовичу, хорошо знакомому казахстанским любителям тенниса. В первой партии «викинг» за счет одного успешно реализованного брейка выиграл со счетом 6:4. Во втором сете казахстанец пытался «зацепиться» за партию, но у него определенно были проблемы со здоровьем – в четвертом гейме Бейбит взял медицинский таймаут, пытался вернуться в игру, но в итоге норвежец победил – 6:2.

Теперь Жукаев будет настраиваться на завтрашний парный матч.

Кроме того, завтра на корт выйдут Григорий Ломакин и Денис Евсеев. Григорию предстоит сыграть против румына Николаса Йонеля, а Евсееву – с индусом Микундом Сасикумаром.

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