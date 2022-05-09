Казахстанские теннисистки удачно стартовали на турнире в Италии

Очень серьезную победу в первом круге одиночного разряда одержала Путинцева. В соперницы казахстанке досталась Кайя Юван из Словении. 85-я ракетка мира оказала достойное сопротивление, но все же признала свое поражение. Для успеха Путинцевой потребовалось более трех часов и три сета – 7:5, 4:6, 7:5. Далее Юлию ждет 10-я ракетка планеты – испанка Гарбинь Мугуруза.

Рыбакина прошла во второй круг турнира WTA 1000 в парном разряде в дуэте с россиянкой Людмилой Самсоновой. Они обыграли дуэт Сара Соррибес-Тормо (Испания) / Кирстен Флипкенс (Бельгия) со счетом 6:4, 2:6, 11:9.

Также на старте парных игр успех праздновала Данилина со своей напарницей Екатериной Александровой из России. Казахстано-российский дуэт был сильнее представителей Италии Клаудии Жиовайн и Анастасии Грималски – 6:3, 6:4.

Очередной грунтовый турнир на старте одиночного разряда проигрывает Александр Бублик. На этот раз в Риме, выиграв первый сет у американца Маркоса Жирона – 6:3, далее казахстанец безвольно отдал два последующих – 4:6, 3:6.

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