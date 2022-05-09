Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
23:30 09.05.2022

Валентина Хальзова принесла первую победу Казахстану на ЧМ по боксу

Теннис Первая Победа на ЧМ Фото: kfb.kz
В Стамбуле стартовал чемпионат мира-2022 по боксу среди женщин с участием 12 представительниц Казахстана. Первой казахстанской боксершей, которая опробовала турецкий ринг, стала чемпионка мира 2016 года Валентина Хальзова, сообщает Zakon.kz.

Опытная казахстанская спортсменка, которая выступает в весовой категории до 70 кг, не имела особых проблем в первом круге мирового первенства, досрочно закончив свой бой. Ее соперница Лорна Куса Симби из Кении продержалась половину первого раунда, пока Валентина Хальзова дважды не отправила ее в нокдаун.

10 мая на ринг Стамбула в категории до 48 кг выйдет Алуа Балкибекова, ей будет оппонировать канадская боксерша Приянка Диллон.

Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 000 000 тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.

Куандык Шынасилов
Турция
Шествие «Батырларға тағзым» прошло в Алматы
09.05.2022
Алматинцы возложили цветы к Вечному огню
09.05.2022
День Победы отмечают в Казахстане
09.05.2022
Страны G7 взяли на себя обязательство отказаться от российской нефти
09.05.2022
Сильные дожди, гроза, град и пыльная буря – погода в Казахстане на 10-12 мая
09.05.2022
Главная Топ LIVE Все