23:30 09.05.2022
Валентина Хальзова принесла первую победу Казахстану на ЧМ по боксу
Фото: kfb.kz
В Стамбуле стартовал чемпионат мира-2022 по боксу среди женщин с участием 12 представительниц Казахстана. Первой казахстанской боксершей, которая опробовала турецкий ринг, стала чемпионка мира 2016 года Валентина Хальзова, сообщает Zakon.kz.
Опытная казахстанская спортсменка, которая выступает в весовой категории до 70 кг, не имела особых проблем в первом круге мирового первенства, досрочно закончив свой бой. Ее соперница Лорна Куса Симби из Кении продержалась половину первого раунда, пока Валентина Хальзова дважды не отправила ее в нокдаун.
10 мая на ринг Стамбула в категории до 48 кг выйдет Алуа Балкибекова, ей будет оппонировать канадская боксерша Приянка Диллон.
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