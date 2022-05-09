Валентина Хальзова принесла первую победу Казахстану на ЧМ по боксу

Опытная казахстанская спортсменка, которая выступает в весовой категории до 70 кг, не имела особых проблем в первом круге мирового первенства, досрочно закончив свой бой. Ее соперница Лорна Куса Симби из Кении продержалась половину первого раунда, пока Валентина Хальзова дважды не отправила ее в нокдаун.

10 мая на ринг Стамбула в категории до 48 кг выйдет Алуа Балкибекова, ей будет оппонировать канадская боксерша Приянка Диллон.

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