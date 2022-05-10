Сборная Казахстана проиграла латвийским хоккеистам

Счет Латвия – Казахстан 5:1 (3:0, 1:1, 1:0).

1:0 – Букартс Ро. – 01:51 ГБ2:0 – Кулда – 12:303:0 – Крастенбергс – 16:423:1 – Михайлис (Данияр См., Волк) – 20:47 ГБ4:1 – Дзиеркалс (Якс) – 34:185:1 – Аболс (Елисеевс, Якс) – 57:02 ГБ.

Вратари: Мерзликинс - Румянцев.

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