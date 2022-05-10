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13:39 10.05.2022

Свыше 796 тысяч подростков получили две дозы Pfizer в Казахстане

Казахстан Pfizer вакцинация Фото: Zakon.kz
От COVID-19 продолжают лечиться 1243 казахстанца. МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала данные по вакцинации на 9 мая, сообщает Zakon.kz.

Обе дозы препарата Pfizer получили:

  • 769 037 подростков;

  • 34 075 беременных;

  • 124 010 кормящих женщин.

Полный курс вакцинации от коронавируса различными препаратами прошли 9 млн 255 тыс. 807 казахстанцев.

В марте 2022 года МВК расширила контингент лиц, подлежащих вакцинации Pfizer.

Список пополнился:

  • лицами, получающими первичную вакцинацию и желающими получить профилактическую прививку данной вакциной;

  • лицами, получающими повторную вакцинацию для выезда за рубеж по различным причинам;

  • лицами, завершающими курс вакцинации, начатый за рубежом;

  • всеми группами населения, получающими ревакцинацию против COVID-19.

Данияр Кунафин
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