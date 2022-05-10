13:39 10.05.2022
Свыше 796 тысяч подростков получили две дозы Pfizer в Казахстане
Фото: Zakon.kz
От COVID-19 продолжают лечиться 1243 казахстанца. МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала данные по вакцинации на 9 мая, сообщает Zakon.kz.
Обе дозы препарата Pfizer получили:
769 037 подростков;
34 075 беременных;
124 010 кормящих женщин.
Полный курс вакцинации от коронавируса различными препаратами прошли 9 млн 255 тыс. 807 казахстанцев.
В марте 2022 года МВК расширила контингент лиц, подлежащих вакцинации Pfizer.
Список пополнился:
лицами, получающими первичную вакцинацию и желающими получить профилактическую прививку данной вакциной;
лицами, получающими повторную вакцинацию для выезда за рубеж по различным причинам;
лицами, завершающими курс вакцинации, начатый за рубежом;
всеми группами населения, получающими ревакцинацию против COVID-19.