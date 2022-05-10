18:40 10.05.2022
Не оставляйте машины под деревьями: спасатели предупредили алматинцев
Фото: Zakon.kz
Пресс-служба Департамента полиции Алматы обратилась к жителям и гостям города с предупреждением о штормовом ветре, который прогнозируют синоптики на 11 мая, передает Zakon.kz.
11 мая ожидается сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Уважаемые граждане, во время сильных осадков в виде дождя и ветра постарайтесь без необходимости не покидать здания и помещения!Пресс-служба ДЧС города Алматы
Также алматинцев призывают не оставлять машины под деревьями и следить за сигналами оповещения «112».
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