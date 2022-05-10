Не оставляйте машины под деревьями: спасатели предупредили алматинцев

11 мая ожидается сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Уважаемые граждане, во время сильных осадков в виде дождя и ветра постарайтесь без необходимости не покидать здания и помещения! Пресс-служба ДЧС города Алматы

Также алматинцев призывают не оставлять машины под деревьями и следить за сигналами оповещения «112».