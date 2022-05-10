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22:38 10.05.2022

Автобус с людьми застрял рядом с кладбищем в Мангистауской области

грязь Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области
Инцидент произошел 9 мая. 23 пассажира автобуса ПАЗ выехали из села Бейнеу на кладбище в местности Шиланды Бейнеу-Шагырлинского направления, но по дороге машина застряла в грязевом болоте, передает Zakon.kz.
Ночью 13 человек на автомобиле УАЗ вернулись в село Бейнеу. Остальные 10 человек остались ночевать на месте. Сегодня, 10 мая, примерно в 09:00, на помощь к ним отправились сотрудники УЧС Бейнеуского района, «КазТрансОйл», акимата Бейнеуского района, – рассказал «Ладе» начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Бейнеуского района Бауыржан Онгарбаев.

В процессе спасения были задействованы автомобили КАМАЗ и УАЗ.

Около 15:00 застрявших людей и их автомобиль доставили в безопасное место в село Бейнеу.

Елена Беляева
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