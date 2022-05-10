Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Как пишет ТАСС, о смерти первого президента Украины сообщил источник в кругу семьи политика.

В конце июня 2021 года экс-президент перенес операцию на сердце, которая прошла тяжело. Политик долгое время находился в коме. Позднее Кравчук проходил реабилитацию в клинике в Мюнхене. В мае 2017 года Кравчуку проводили стентирование сосудов.

10 января Леониду Кравчуку исполнилось 88 лет.

С 24 августа по 5 декабря 1991 года он был председателем Верховной Рады Украины. С 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994 года — президентом страны.

8 декабря 1991 года от имени Украины советский и украинский политический деятель подписал с президентом Российской Федерации (РСФСР) Борисом Ельциным и председателем Верховного Совета Республики Беларусь Станиславом Шушкевичем Беловежские соглашения о прекращении существования СССР.

С 1994-го по 2006 год Кравчук был народным депутатом Верховной Рады Украины. Занимал пост почетного президента Фонда «Перспективная Украина».

С 28 июля 2020 года Кравчук возглавлял украинскую делегацию в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Отметим, что 4 мая в Минске на 88-м году жизни скончался бывший председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич.