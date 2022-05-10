Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
23:34 10.05.2022

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

экс-президент Украины Фото: leonid-kravchuk.com.ua
Украинского политика Леонида Кравчука не стало после продолжительной болезни, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, о смерти первого президента Украины сообщил источник в кругу семьи политика.

В конце июня 2021 года экс-президент перенес операцию на сердце, которая прошла тяжело. Политик долгое время находился в коме. Позднее Кравчук проходил реабилитацию в клинике в Мюнхене. В мае 2017 года Кравчуку проводили стентирование сосудов.

10 января Леониду Кравчуку исполнилось 88 лет.

С 24 августа по 5 декабря 1991 года он был председателем Верховной Рады Украины. С 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994 года — президентом страны.

8 декабря 1991 года от имени Украины советский и украинский политический деятель подписал с президентом Российской Федерации (РСФСР) Борисом Ельциным и председателем Верховного Совета Республики Беларусь Станиславом Шушкевичем Беловежские соглашения о прекращении существования СССР.

С 1994-го по 2006 год Кравчук был народным депутатом Верховной Рады Украины. Занимал пост почетного президента Фонда «Перспективная Украина».

С 28 июля 2020 года Кравчук возглавлял украинскую делегацию в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Отметим, что 4 мая в Минске на 88-м году жизни скончался бывший председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич.

Елена Беляева
Украина
Валентина Хальзова принесла первую победу Казахстану на ЧМ по боксу
09.05.2022
Япония ввела новые санкции против России
10.05.2022
Всего четыре случая COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
10.05.2022
Сборная Казахстана уступила латвийским хоккеистам
10.05.2022
Требования для получения «Алтын белгі» усилили в Казахстане
10.05.2022
Главная Топ LIVE Все