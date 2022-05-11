RuTube опроверг слухи об утере исходного кода и библиотеки

Важно понимать, что видеохостинг – это петабайты данных архивов и сотни серверов. Восстановление потребует больше времени, чем изначально предполагали инженеры. Однако мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела, – сообщили представители через Telegram.

Кроме того, в компании сообщили, что в настоящий момент идет «процесс восстановления сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов».