01:16 11.05.2022
RuTube опроверг слухи об утере исходного кода и библиотеки
Фото: pixabay
Представители видеохостинга признались, что столкнулись с самой сильной кибератакой за свою историю, а также опровергли слухи об утере исходного кода сайта в результате нападения хакеров, передает Zakon.kz.
Важно понимать, что видеохостинг – это петабайты данных архивов и сотни серверов. Восстановление потребует больше времени, чем изначально предполагали инженеры. Однако мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела, – сообщили представители через Telegram.
Кроме того, в компании сообщили, что в настоящий момент идет «процесс восстановления сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов».
Rutube подвергся мощной кибератаке
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