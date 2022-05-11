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08:12 11.05.2022

Фитнес-трекеры оказались бесполезными

занятия спортом Фото: pixabay
Фитнес-девайсы позволяют измерять различные показатели здоровья, но без постановки целей и самоконтроля эти устройства бесполезны, сообщает Zakon.kz.

Специалисты Университета штата Айдахо, Университета Теннесси и Университета Северной Флориды выяснили, что появление фитнес-браслетов не вызвало рост физической активности пользователей, сообщает Lenta.ru.

Несмотря на популярность умных девайсов, средний уровень физической активности за последние годы снизился, а не возрос — умные гаджеты не помогли людям больше двигаться и не изменили их жизнь.

Ученые проанализировали данные, полученные из различных источников от жителей из восьми стран — Канады, Чехии, Дании, Греции, Японии, Норвегии, Швеции и США.

Исследования проводились в период с 1995 по 2017 год. Авторы обобщающей научной работы полагали, что растущая популярность фитнес-трекеров положительно повлияет на увеличение физической активности пользователей, однако не нашли подтверждений этой гипотезы.

Ученые обнаружили, что в целом исследователи фиксировали довольно последовательное снижение физической активности с одинаковым снижением в каждом географическом регионе и у представителей обоих полов.

Оказалось, что к 2017 году среднестатистический пользователь фитнес-браслета или другого подобного оборудования проходил в день всего 1100 шагов.

Специалисты не смогли назвать причин снижения активности среди населения. Ученые сделали вывод, что фитнес-девайсы позволяют измерять различные показатели здоровья, но без постановки целей и самоконтроля эти устройства бесполезны.

Данияр Кунафин
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