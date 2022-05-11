Пленарное заседание Мажилиса – 11 мая 2022 года
На пленарном заседании депутаты Мажилиса Парламента также подготовят заключения по проектам законов РК:
О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и закон РК «О введении в действие Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).
О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК.
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан РК.
О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан РК.
Также рассмотрят проекты законов:
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития рынка стрессовых активов.
О ратификации Соглашения между Правительством РК и Кабинетом министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центрально-Азиатского региона.
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью (второе чтение).