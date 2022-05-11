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Законодательство РК
10:00 11.05.2022

Пленарное заседание Мажилиса – 11 мая 2022 года

Мажилис РК Фото: parlam.kz
В Мажилисе Парламента РК проходит пленарное заседание. Депутаты подготовят заключения по отчетам правительства и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета об исполнении республиканского бюджета за 2021 год, передает Zakon.kz.

На пленарном заседании депутаты Мажилиса Парламента также подготовят заключения по проектам законов РК:

  • О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и закон РК «О введении в действие Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

  • О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК.

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан РК.

  • О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан РК.

Также рассмотрят проекты законов:

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития рынка стрессовых активов.

  • О ратификации Соглашения между Правительством РК и Кабинетом министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центрально-Азиатского региона.

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью (второе чтение).

Анастасия Стативкина
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