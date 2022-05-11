Казахстанцы стали реже отправлять деньги в Россию – исследование

Как отмечают эксперты Finprom.kz, почти половина средств была отправлена всего в две страны: Турцию (52,3 млрд тг) и Узбекистан (38,6 млрд тг).

Замыкает тройку лидеров Кыргызстан: из Казахстана всего отправили 33,2 млрд тг.

Стоит отметить, что Россия заняла лишь четвертое место: за январь-март казахстанцы перевели 28,5 млрд тг.

Исследователи отмечают, что в 2021 году Россия в списке занимала второе место. Кроме того, в течение многих лет лидировала по объему переведенных из РК средств.

За последний год объем переводов из Казахстана в Россию сократился сразу на 36,2%, в 2021 году наблюдался спад на 1,3%, – говорится в отчете.

Также, по данным аналитиков, пятое место по объемам переведенных средств заняла Грузия: 13,3 млрд тг. Это в 4,3 раза больше, чем годом ранее.