11:01 11.05.2022
Казахстанцы стали реже отправлять деньги в Россию – исследование
Фото: Zakon.kz
Казахстанцы за январь-март 2022 года отправили за рубеж 189,5 млрд тенге. По подсчетам аналитиков, объем переводов в Россию составил всего 28,5 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.
Как отмечают эксперты Finprom.kz, почти половина средств была отправлена всего в две страны: Турцию (52,3 млрд тг) и Узбекистан (38,6 млрд тг).
Замыкает тройку лидеров Кыргызстан: из Казахстана всего отправили 33,2 млрд тг.
Стоит отметить, что Россия заняла лишь четвертое место: за январь-март казахстанцы перевели 28,5 млрд тг.
Исследователи отмечают, что в 2021 году Россия в списке занимала второе место. Кроме того, в течение многих лет лидировала по объему переведенных из РК средств.
За последний год объем переводов из Казахстана в Россию сократился сразу на 36,2%, в 2021 году наблюдался спад на 1,3%, – говорится в отчете.
Также, по данным аналитиков, пятое место по объемам переведенных средств заняла Грузия: 13,3 млрд тг. Это в 4,3 раза больше, чем годом ранее.