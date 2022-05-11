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Законодательство РК
11:09 11.05.2022

Сухостой тушили при помощи вертолета в ВКО

сухостой, горит Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
10 мая пожарными ликвидировано загорание сухой травы в селе Ермаковка Восточно-Казахстанской области. Огонь охватил сухую траву и кустарник, передает Zakon.kz.

В ликвидации были задействованы 54 пожарных ДЧС ВКО и восемь единиц техники, восемь работников местных исполнительных органов и две единицы техники, 20 лесников и четыре единицы МЛПК.

Помимо этого был задействован вертолет МИ-8 АО «Казавиаспас», с помощью которого сброшено 33 тонны воды.

В 20:50 пожар локализован на площади 70 га. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Пожарными подразделениями за сутки по области осуществляется порядка 20-30 выездов на загорания травы. Основной процент зарегистрирован на открытой территории, в районе дачных массивов и в жилом секторе. Причиной становится неосторожное обращение граждан с огнем. Пресс-служба ДЧС ВКО

В области для предотвращения пожаров созданы мобильные группы, в число которых входят спасатели, местные исполнительные органы, полицейские. На данный момент за несоблюдение правил пожарной безопасности по статье 336 Кодекса РК «Об административном правонарушении» 18 нарушителей были привлечены к административной ответственности: восемь из них – в виде предупреждения и 10 – в виде штрафа на сумму 306 300 тенге.

Правила пожарной безопасности:

  • находясь на открытой территории, ни в коем случае не поджигать траву;

  • разъяснить детям об опасности игр с огнем и спичками;

  • проезжая вдоль обочин дорог, не допускать выброса из окон автомобилей непотушенных окурков;

  • при обнаружении пожара сразу сообщить по телефонам 101 и 112.

Рекомендации садоводам:

  • иметь бочку с водой или огнетушитель;

  • устанавливать мангалы на специальных площадках, удаленных от строений и кустарников;

  • не допускать палов травы.

За несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигание стерни и несоблюдение правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах предусмотрена административная ответственность по статьям 336, 367, 410 Кодекса «Об административных правонарушениях».

Анастасия Стативкина
Восточно-Казахстанская область
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