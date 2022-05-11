648 млрд тенге проблемных займов списали в Казахстане за последние два года
Она отметила, что стрессовые активы, помимо кредитов с просрочкой более 90 дней (870 млрд тенге), включают реструктуризированные кредиты (936 млрд тенге), взысканное имущество (156 млрд тенге) и активы дочерних организаций банков по управлению стрессовыми активами (356 млрд тенге).
По итогам независимой оценки качества активов, проведенной в 2019 году, доля стрессовых активов оценивалась в 21% от ссудного портфеля банков. По словам Абылкасымовой, для покрытия выявленных убытков банками были сформированы дополнительные провизии на 554 млрд тенге, осуществлена докапитализация банков на 128 млрд тенге.
С 2020 года банками по согласованию с агентством разрабатываются и реализуются индивидуальные планы по снижению стрессовых активов. В течение двух лет списано проблемных займов на 648 млрд тенге.Мадина Абылкасымова
Представляя поправки в законопроект по вопросам развития рынка стрессовых активов, она сообщила, что в целом предусматривается внесение изменений и дополнений в четыре закона.
Во-первых, законопроектом предусматривается расширение существующего списка авторизованных покупателей стрессовых активов путем включения частных инвесторов.
Частным инвесторам разрешается приобретать только займы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для защиты прав заемщиков – физических лиц законопроектом не предусмотрена продажа кредитов физических лиц частным инвесторам. Мадина Абылкасымова
Во-вторых, создание института сервисных компаний, которые будут предоставлять услуги инвесторам по обслуживанию и управлению неработающими кредитами.
Развитие института сервисных компаний является необходимым условием создания ликвидного рынка стрессовых активов. Сервисные компании осуществляют доверительное управление активами, разрабатывают и реализуют индивидуальную стратегию взыскания и оказывают другие услуги собственникам стрессовых активов. Функциями сервисных компаний предлагается наделить дочерние организации банков, осуществляющие управление стрессовыми активами, и коллекторские агентства, которые уже обладают соответствующим опытом и компетенцией. Мадина Абылкасымова
На подзаконном уровне для сервисных компаний будут установлены повышенные требования по размеру капитала, опыту работы на рынке, наличию безупречной деловой репутации и отсутствию надзорных мер и санкций. Агентство будет вести реестр и размещать на своем интернет-ресурсе информацию о сервисных компаниях, соответствующих установленным требованиям.
В-третьих, законопроект будет обязывать частных инвесторов передавать приобретаемые займы в доверительное управление сервисным компаниям. Требование по передаче в доверительное управление распространяется на следующие проблемные кредиты:
при приобретении займов индивидуальных предпринимателей;
при приобретении займов юридических лиц с задолженностью не более 16,5 тыс. МРП, или 50 млн. тенге;
в случае, если инвестор является нерезидентом.
В-четвертых, будет установлен предельный срок в три года для нахождения на балансах банков и микрофинансовых организаций взысканного имущества. Это будет стимулировать банки и МФО ускоренно вовлекать стрессовые активы в экономический оборот.