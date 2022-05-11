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Законодательство РК
12:33 11.05.2022

648 млрд тенге проблемных займов списали в Казахстане за последние два года

банк, законопроект, займы Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На начало 2022 года размер стрессовых активов составляет 2,3 трлн тенге – это 6% от активов банковской системы, сообщила депутатам Мажилиса глава Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что стрессовые активы, помимо кредитов с просрочкой более 90 дней (870 млрд тенге), включают реструктуризированные кредиты (936 млрд тенге), взысканное имущество (156 млрд тенге) и активы дочерних организаций банков по управлению стрессовыми активами (356 млрд тенге).

По итогам независимой оценки качества активов, проведенной в 2019 году, доля стрессовых активов оценивалась в 21% от ссудного портфеля банков. По словам Абылкасымовой, для покрытия выявленных убытков банками были сформированы дополнительные провизии на 554 млрд тенге, осуществлена докапитализация банков на 128 млрд тенге.

С 2020 года банками по согласованию с агентством разрабатываются и реализуются индивидуальные планы по снижению стрессовых активов. В течение двух лет списано проблемных займов на 648 млрд тенге.Мадина Абылкасымова 

Представляя поправки в законопроект по вопросам развития рынка стрессовых активов, она сообщила, что в целом предусматривается внесение изменений и дополнений в четыре закона.

Во-первых, законопроектом предусматривается расширение существующего списка авторизованных покупателей стрессовых активов путем включения частных инвесторов.

Частным инвесторам разрешается приобретать только займы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для защиты прав заемщиков – физических лиц законопроектом не предусмотрена продажа кредитов физических лиц частным инвесторам. Мадина Абылкасымова

Во-вторых, создание института сервисных компаний, которые будут предоставлять услуги инвесторам по обслуживанию и управлению неработающими кредитами.

Развитие института сервисных компаний является необходимым условием создания ликвидного рынка стрессовых активов. Сервисные компании осуществляют доверительное управление активами, разрабатывают и реализуют индивидуальную стратегию взыскания и оказывают другие услуги собственникам стрессовых активов. Функциями сервисных компаний предлагается наделить дочерние организации банков, осуществляющие управление стрессовыми активами, и коллекторские агентства, которые уже обладают соответствующим опытом и компетенцией. Мадина Абылкасымова

На подзаконном уровне для сервисных компаний будут установлены повышенные требования по размеру капитала, опыту работы на рынке, наличию безупречной деловой репутации и отсутствию надзорных мер и санкций. Агентство будет вести реестр и размещать на своем интернет-ресурсе информацию о сервисных компаниях, соответствующих установленным требованиям.

В-третьих, законопроект будет обязывать частных инвесторов передавать приобретаемые займы в доверительное управление сервисным компаниям. Требование по передаче в доверительное управление распространяется на следующие проблемные кредиты:

  • при приобретении займов индивидуальных предпринимателей;

  • при приобретении займов юридических лиц с задолженностью не более 16,5 тыс. МРП, или 50 млн. тенге;

  • в случае, если инвестор является нерезидентом.

В-четвертых, будет установлен предельный срок в три года для нахождения на балансах банков и микрофинансовых организаций взысканного имущества. Это будет стимулировать банки и МФО ускоренно вовлекать стрессовые активы в экономический оборот.

Тамила Языкова
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