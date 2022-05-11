Нумеролог озвучила даты, благоприятные для заключения брака

Как отметила нумеролог, в 2022 году есть определенные даты, на которые планировать ничего важного не рекомендуется. Одним из таких периодов считается май. В этом контексте это не имеет отношения к страху «маяться», а больше связано с астрономическим явлением. С начала мая до 4 июня идет ретроградное движение планеты Меркурий.

В этот период не рекомендуется принимать судьбоносные решения. Стоит отказаться от серьезных переговоров, а главное – заключения крупных сделок, в том числе в этот период не надо подавать заявление в загс и играть свадьбу. Казахстанский нумеролог Айсулу Ахимова

Нумеролог подробнее остановилась на благоприятных датах по каждому месяцу.

Как подсказывают звезды, июнь хорошо подходит для заключения брака людей практичных и земных. А наиболее подходящие даты для свадебных торжеств: 5, 9, 12 июня.

Июль – месяц для тех влюбленных, которые стремятся к семейной гармонии и кому важно уединение. Всем брачующимся в этот месяц немаловажно иметь отдельное жилье от родственников и свою территорию.

Благоприятные даты: 4, 6, 7, 11 и 29 июля.

Август – месяц, соединяющий не только сердца, но и общие устремления к богатству.

Подходящие дни: 1, 3, 5, 7, 11 и 31 августа.

Сентябрь – месяц для тех, кто решил создать семью уже в осознанном возрасте (после 27 лет). В этом месяце хорошо сыграть свадьбу 1, 4 или 6 сентября.

Как пояснила нумеролог, благоприятных дат не так много из-за периода ретроградного Меркурия.

Октябрь – месяц хорош для пылко влюбленных, горячих пар, которые не могут друг без друга пробыть и дня. Благоприятные даты: 1, 5, 7, 9, 28 октября.

Также специалист подчеркнула, что в уходящие месяцы года ожидается еще одно ретродвижение, но уже воинственной планеты Марс.

В этот период свадьбы не рекомендуется проводить, особенно тем, кто недостаточно хорошо узнал свою вторую половину. А также тем, у кого в психоматрице присутствуют большие числа «1» и «2». Кроме того, этот период связан с эмоциональной нестабильностью и столкновениями, поэтому если вы от природы человек вспыльчивый и жесткий, то лучше перенести свадебное торжество на следующий год. Айсулу Ахимова

По мнению Айсулу Ахимовой, если вы желаете соединить себя узами брака в прохладных месяцах – ноябре и декабре, то они характерны для традиционных устойчивых союзов.

Ноябрь объединяет людей, стремящихся иметь много детей. В этот период хорошо проводить свадебные торжества 3, 4, 6, 10, 26 ноября.

Декабрь – для тех пар, чьи чувства возникли на прочной дружбе, а также для тех, кто долго встречался и наконец решил узаконить свои отношения.

В заключительный месяц года благоприятные даты: 1, 3, 5, 10 и 28 декабря.