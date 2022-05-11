Советы юриста: нотариус отправил исполнительный лист по погашенным долгам – что делать?
По словам женщины, нотариус прислал ей исполнительный лист о якобы имеющейся задолженности коллекторскому агентству. Этот долг она погасила год назад. Написала возражение, но выяснилось, что у нотариуса приостановили действие лицензии. Другой нотариус также не отменил исполнительный лист. В итоге судебный исполнитель арестовал счет. Через два месяца прежний нотариус возобновил работу и отменил исполнительный лист, однако в тот же день с ее зарплаты ЧСИ снял 50%. Деньги возвращать он отказался.
Специалисты отметили, что правила по нотариальному делопроизводству предусматривают, что в случае приостановления действия лицензии частного нотариуса территориальный орган юстиции и территориальная нотариальная палата принимают меры по передаче документов, находящихся в производстве нотариуса, другому частному нотариусу в течение 10 дней.
При этом об обратном возврате этих дел нотариусу, в отношении которого приостановление было отменено, ничего не говорится. То есть дела, переданные новому нотариусу, остаются у него. Предыдущий нотариус уже не имеет полномочий на отмену исполнительного листа. Специалисты юридической клиники «Каспийский»
Если же долг уже был закрыт перед коллекторским агентством, то исполнительный лист изначально не был правомерным.
Вам следует обратиться в суд с иском на нотариуса, и после признания данного исполнительного листа безосновательным суд отменит оплату ЧСИ и расходы по ЧСИ будут наложены на нотариуса. Специалисты юридической клиники «Каспийский»