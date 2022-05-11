Советы юриста: нотариус отправил исполнительный лист по погашенным долгам – что делать?

По словам женщины, нотариус прислал ей исполнительный лист о якобы имеющейся задолженности коллекторскому агентству. Этот долг она погасила год назад. Написала возражение, но выяснилось, что у нотариуса приостановили действие лицензии. Другой нотариус также не отменил исполнительный лист. В итоге судебный исполнитель арестовал счет. Через два месяца прежний нотариус возобновил работу и отменил исполнительный лист, однако в тот же день с ее зарплаты ЧСИ снял 50%. Деньги возвращать он отказался.

Специалисты отметили, что правила по нотариальному делопроизводству предусматривают, что в случае приостановления действия лицензии частного нотариуса территориальный орган юстиции и территориальная нотариальная палата принимают меры по передаче документов, находящихся в производстве нотариуса, другому частному нотариусу в течение 10 дней.

При этом об обратном возврате этих дел нотариусу, в отношении которого приостановление было отменено, ничего не говорится. То есть дела, переданные новому нотариусу, остаются у него. Предыдущий нотариус уже не имеет полномочий на отмену исполнительного листа. Специалисты юридической клиники «Каспийский»

Если же долг уже был закрыт перед коллекторским агентством, то исполнительный лист изначально не был правомерным.