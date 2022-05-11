16:33 11.05.2022
Психолог рассказал, как распознать профессиональное выгорание
Фото: pexels
Эмоциональное выгорание — это психическое и физическое нервное истощение, которое характеризуется бессилием и апатией. Об основных признаках выгорания рассказала психолог Ольга Солоненко, передает Zakon.kz.
По мнению психолога, эмоциональное выгорание имеет под собой глубокие корни. Основной причиной профессионального выгорания может стать нелюбимая работа или низкая зарплата, конфликты с руководством или коллегами.
Проблема может отразиться на физическом состоянии: ослабнет иммунитет, появятся хронические заболевания.
Человек выпадает из реальности, нарушается связь с собой из-за того, что он не получил какой-то положительной оценки своей эффективности от внешнего мира.Психолог Ольга Солоненко
Другими словами, когда человек слишком зависит от оценки окружающих, то это пагубно влияет на его психический мир. В таком случае возникает демотивация.
У людей, которые часто выгорают, нет точного представления: сколько стоит их энергия. Ими часто пользуется руководство и навешивает на них большую ответственность. Люди часто стремятся к признанию, берут на себя больше трудовых обязанностей. У них появляется эмоциональное истощение, которое сказывается на их психологическом и физическом ресурсе.Ольга Солоненко
По мнению психолога, важно научиться озвучивать свои претензии, заявлять о своих желаниях, а также стоит обратить внимание: будет ли после этих действий обратная связь от руководства. Зачастую эмоциональное выгорание сигнализирует о проблемах с собственным «Я».
Что делать, если человек на грани? Обязательно взять паузу. Желательно взять трудовой отпуск, обдумать все, проанализировать причину происходящего, это поможет распознать скрытые мотивы такого состояния. Необходимо выделить время, чтобы разобраться в себе и не допустить повторения ситуации в будущем.Ольга Солоненко