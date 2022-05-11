Психолог рассказал, как распознать профессиональное выгорание

По мнению психолога, эмоциональное выгорание имеет под собой глубокие корни. Основной причиной профессионального выгорания может стать нелюбимая работа или низкая зарплата, конфликты с руководством или коллегами.

Проблема может отразиться на физическом состоянии: ослабнет иммунитет, появятся хронические заболевания.

Человек выпадает из реальности, нарушается связь с собой из-за того, что он не получил какой-то положительной оценки своей эффективности от внешнего мира. Психолог Ольга Солоненко

Другими словами, когда человек слишком зависит от оценки окружающих, то это пагубно влияет на его психический мир. В таком случае возникает демотивация.

У людей, которые часто выгорают, нет точного представления: сколько стоит их энергия. Ими часто пользуется руководство и навешивает на них большую ответственность. Люди часто стремятся к признанию, берут на себя больше трудовых обязанностей. У них появляется эмоциональное истощение, которое сказывается на их психологическом и физическом ресурсе. Ольга Солоненко

По мнению психолога, важно научиться озвучивать свои претензии, заявлять о своих желаниях, а также стоит обратить внимание: будет ли после этих действий обратная связь от руководства. Зачастую эмоциональное выгорание сигнализирует о проблемах с собственным «Я».