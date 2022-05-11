15:38 11.05.2022
Иностранца сбили напротив ЖК «Асыл Арман» в Алматинской области
Фото: Zakon.kz
В Алматинской области напротив ЖК «Асыл Арман» водитель автомашины Toyota Caldina сбил гражданина Турции. Мужчину доставили в больницу, передает Zakon.kz.
9 мая 39-летний мужчина, управлявший автомашиной Toyota Caldina, на 19 км автодороги Алматы – Бишкек допустил наезд на 52-летнего жителя Турции, который с места происшествия был доставлен в больницу. Пострадавшего после осмотра врача отпустили домой.Пресс-служба ДП Алматинской области
По факту ДТП в отношении водителя собран материал, предусмотренный ст.610 ч.2 КоАП РК («Нарушение водителями ТС установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью»).