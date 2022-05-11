В Алатауском и Жетысуском районах Алматы 12 мая отключат электроэнергию

12 мая в связи с запланированным текущим ремонтом высоковольтной линии с 9:00 до 17:00 у 1131 абонента в жилых домах частного сектора микрорайона Шанырак-2, по ул. Аубакирова, ул. Жалантос бахадур, ул. Каракемер, а также в микрорайоне Кок Кайнар по ул. Абая не будет электричества. Пресс-служба АО «Алатау Жарық Компаниясы»

Кроме того, из-за замены оборудования трансформаторной подстанции без света останутся ГККП «Ясли-сад №163» по ул. Казакова и административные здания ТОО «Шеру» (ул. Казакова, д. 9а), РДТ «Алматытелеком» (ул. Казакова, д. 7), ИП Ким К.А. (ул. Боткина, д. 21), Мустахимова Ж.А. (ул. Казакова, д. 9 б), а также жилые дома по ул. Федорова (д.12 д, 12 г).