Холдинг «Байтерек» принял участие в работе казахстанско-турецкого круглого стола с участием президента РК

Фото: АО «НУХ «Байтерек»

В частности, под председательством главы государства прошло заседание казахстанско-турецкого круглого стола. Касым-Жомарт Токаев отметил, что в нашей стране создана благоприятная и современная институциональная среда для инвесторов, и выразил готовность оказать максимальную поддержку приоритетным инвестиционным проектам.

Также состоялась презентация крупных инвестиционных проектов, которые реализуют турецкие бизнесмены в Казахстане.

Кроме того, Канат Шарлапаев принял участие в двусторонних встречах главы государства с такими турецкими партнерами, как Yildirim Group, Sembol и TAV Holding.

Встреча с Президентом KOSGEB Хасаном Башри Куртом Фото: АО «НУХ «Байтерек»

Холдинг «Байтерек» готов предоставить турецким инвесторам весь спектр имеющихся инструментов через свои дочерние организации для реализации совместных проектов в несырьевых секторах экономики, – подчеркнул руководитель холдинга.

Также К. Шарлапаев провел встречу и присутствовал на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (дочерняя организация холдинга «Байтерек») и Организацией по развитию малых и средних предприятий (KOSGEB), крупнейшей государственной организации Турции по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Меморандум со стороны Фонда «Даму» подписала председатель правления Гаухар Бурибаева, со стороны турецкой организации – президент KOSGEB г-н Хасан Башри Курт.

Фото: АО «НУХ «Байтерек»

Стоит отметить, что институциональные отношения между Фондом «Даму» и KOSGEB были установлены еще в 2011 году. С тех пор мы активно взаимодействуем с нашими турецкими партнерами. Например, с 20 по 22 мая текущего года KOSGEB, как и в предыдущие годы, примет участие в ежегодной выставке казахстанских производителей Ulttyq Onim в Нур-Султане. В рамках подписанного документа осуществляется практическое взаимодействие между нашими организациями, тем самым повышая эффективность государственной поддержки предпринимательства, – отметила Бурибаева.

Подписанный меморандум предусматривает продолжение установившегося взаимовыгодного сотрудничества путем обмена опытом по оказанию поддержки субъектам микро-, МСБ, проведения B2B мероприятий в Турции для казахстанских предпринимателей, а также организации взаимных стажировок в целях изучения передового опыта и успешных практик по оказанию поддержки предпринимателям.

В целом, в рамках прошедших встреч с турецкими коллегами стороны обсудили вопросы дальнейшего стратегического сотрудничества в сфере развития инвестиций и поддержки бизнеса.