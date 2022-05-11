Троллейбус с пассажирами загорелся в Алматы

11 мая в 15:42 по пр. Сейфуллина – ТЭЦ ( мост ) в северном направлении произошло замыкание низковольтной зарядки на троллейбусе 7 маршрута.

Водитель троллейбуса двигался по маршруту с пассажирами. Увидев возгорание на крыше троллейбуса, действуя согласно инструкции, оперативно высадил пассажиров, обеспечив им безопасность, после чего вызвал пожарный расчет. ДЧС Алматы

По информации ведомства, возгорание было устранено до прибытия бригады пожарных.

От возгорания повреждена низковольтная зарядка троллейбуса, в салоне имеется незначительное повреждение потолочной обшивки. Пострадавших нет. ДЧС Алматы

Троллейбус отбуксирован в парк.