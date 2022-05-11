Гроза и сильный ветер – в семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Ночью и утром 12 мая в горных и предгорных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь. На юге, востоке, ночью и утром в горных и предгорных районах области – гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, при грозе 15-20 м/с, с порывами 23-28 м/с. РГП «Казгидромет»

По информации синоптиков, днем на востоке Карагандинской области ожидается гроза.

На севере, западе Северо-Казахстанской области ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем также ожидается ветер юго-западный, западный, с порывами 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области – сильный дождь. Ночью на западе, северо-западе, днем в северной половине, центральной части области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем с порывами 15-20 м/с, на северо-востоке области порывы до 23 м/с. В Уральске днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 18 м/с.

Днем на юге, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидается ветер южный, юго-западный, днем с порывами до 15 м/с.

На севере, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, днем на севере, юго-западе области 15-20 м/с.