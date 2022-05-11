Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:15 11.05.2022

Гроза и сильный ветер – в семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

штормовое предупреждение Фото: Zakon.kz
В ряде регионов страны на 12 мая объявлено штормовое предупреждение – ожидаются сильный ветер, дождь, гроза, местами град со шквалом, передает Zakon.kz.
Ночью и утром 12 мая в горных и предгорных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь. На юге, востоке, ночью и утром в горных и предгорных районах области – гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, при грозе 15-20 м/с, с порывами 23-28 м/с. РГП «Казгидромет»

По информации синоптиков, днем на востоке Карагандинской области ожидается гроза.

На севере, западе Северо-Казахстанской области ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем также ожидается ветер юго-западный, западный, с порывами 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области – сильный дождь. Ночью на западе, северо-западе, днем в северной половине, центральной части области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем с порывами 15-20 м/с, на северо-востоке области порывы до 23 м/с. В Уральске днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 18 м/с.

Днем на юге, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидается ветер южный, юго-западный, днем с порывами до 15 м/с.

На севере, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, днем на севере, юго-западе области 15-20 м/с.

На востоке и в центре Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, востоке и в центре области порывы 15-20 м/с. В Атырау днем ветер юго-западный, западный, с порывами до 18 м/с.РГП «Казгидромет»

Новость по теме

Град, шквал, гроза, сильный дождь – прогноз погоды в Казахстане на 12 мая

Оксана Житникова
Актюбинская область Алматинская область Атырауская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Мангистауская область Северо-Казахстанская область
Ситуация в Украине: «внезапная» проверка войск в Беларуси, поставки танков и гаубиц из ФРГ
10.05.2022
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
10.05.2022
Токаев: Казахстан и Турция – братские, дружественные страны
11.05.2022
Токаев встретился с Эрдоганом в президентском дворце в Турции
10.05.2022
Президент Шри-Ланки призвал своих граждан остановить насилие в стране
10.05.2022
Главная Топ LIVE Все