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Законодательство РК
19:16 11.05.2022

Беларусь подписала соглашение с Россией о формировании цены на газ

Газпром трансгаз Фото: belarus-tr.gazprom.ru
Министерство энергетики Беларуси заявило, что заключило межправительственное соглашение с Российской Федерацией о формировании цены на российский газ для страны до конца года, передает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, межправительственное соглашение определяет условия формирования стоимости на российский газ для Минска и наценки ОАО «Белтрансгаз» в привязке к российскому рублю.

11 мая в Москве состоялась рабочая встреча министра энергетики РФ Николая Шульгинова и министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича по вопросам сотрудничества в газовой сфере.

По итогам встречи руководители Минэнерго Беларуси и России подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, от 25 ноября 2011 года, а также протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз» от 25 ноября 2011 года, – говорится в сообщении.

В Казахстане планируют повысить предельные цены на оптовую реализацию газа. Министерство энергетики РК подготовило приказ «Об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан».

Оксана Житникова
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