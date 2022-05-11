Беларусь подписала соглашение с Россией о формировании цены на газ

Как отметили в ведомстве, межправительственное соглашение определяет условия формирования стоимости на российский газ для Минска и наценки ОАО «Белтрансгаз» в привязке к российскому рублю.

11 мая в Москве состоялась рабочая встреча министра энергетики РФ Николая Шульгинова и министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича по вопросам сотрудничества в газовой сфере.

По итогам встречи руководители Минэнерго Беларуси и России подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, от 25 ноября 2011 года, а также протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз» от 25 ноября 2011 года, – говорится в сообщении.

В Казахстане планируют повысить предельные цены на оптовую реализацию газа. Министерство энергетики РК подготовило приказ «Об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан».