Эндокринолог развеяла миф о вреде пищи из микроволновки

Кандидат медицинских наук эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале рассказала, что спокойно пользуется этой техникой, и привела примеры ее правильного использования для сохранения витаминов в пище.

Эндокринолог спокойно пользуется микроволновкой. 100-110 градусов не превышает в устройстве температура готовки. Поэтому в микроволновке не формируется излишнее количество конечных продуктов гликирования, которые считаются вредными.

За счет скорости приготовления в микроволновке, по словам врача, в пище должно сохраняться большее количество витаминов, чем при привычном способе готовки, который занимает больше времени.

Для разморозки продуктов Зухра Павлова рекомендует ставить микроволновку на 25-30% мощности. На полную она должна работать при быстрой готовке рыбы, мяса и овощей. Это же касается разогревания пищи и кипячения чая.

Эндокринолог привела в пример брокколи, польза которого снижается после подогрева в микроволновке. По ее словам, в исследованиях говорится, что всего за минуту при мощности 800 вт в капусте разрушается полезный для организма фермент мирозиназа. Однако, как отметил врач, то же самое происходит, если брокколи заморозить или сварить.

Эндокринолог также рассказала, что использует микроволновку для «оживления» хлеба: если немного зачерствевшую буханку замотать влажной салфеткой и на 15-30 секунд положить в микроволновку, то она становится как свежая.