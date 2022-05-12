Самолет загорелся в Китае: на борту находились 113 пассажиров

На борту находились 113 пассажиров и 9 членов экипажа, сообщили в аэропорту. Более 40 пассажиров с легкими травмами были доставлены в больницы города для лечения.

В настоящее время взлет и посадка рейсов в международном аэропорту Чунцин Цзянбэй вернулись к прежнему режиму. Причина аварии расследуется.