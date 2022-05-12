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Законодательство РК
09:17 12.05.2022

Самолет загорелся в Китае: на борту находились 113 пассажиров

Китай Фото: pixabay
Самолет авиакомпании Tibet Airlines выкатился за пределы полосы и загорелся. Инцидент произошел в китайском городе Чунцин, передает Zakon.kz.

На борту находились 113 пассажиров и 9 членов экипажа, сообщили в аэропорту. Более 40 пассажиров с легкими травмами были доставлены в больницы города для лечения.

В настоящее время взлет и посадка рейсов в международном аэропорту Чунцин Цзянбэй вернулись к прежнему режиму. Причина аварии расследуется.

Ирина Лукичева
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