09:17 12.05.2022
Самолет загорелся в Китае: на борту находились 113 пассажиров
Фото: pixabay
Самолет авиакомпании Tibet Airlines выкатился за пределы полосы и загорелся. Инцидент произошел в китайском городе Чунцин, передает Zakon.kz.
На борту находились 113 пассажиров и 9 членов экипажа, сообщили в аэропорту. Более 40 пассажиров с легкими травмами были доставлены в больницы города для лечения.
В настоящее время взлет и посадка рейсов в международном аэропорту Чунцин Цзянбэй вернулись к прежнему режиму. Причина аварии расследуется.