Драка сотрудников Департамента экономических расследований попала на видео

По информации КТК, инцидент произошел в праздничные дни. Конфликт зафиксировали камеры видеонаблюдения. Двое мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ДЭР гуляли в одном из ресторанов, потом вышли на улицу, и во время разговора начальник второго управления попытался ударить подчиненного. Но тот увернулся и ударил шефа. Мужчина упал и ударился головой о лестницу.

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Cледователя арестовали, а избитый начальник в коме.