10:18 12.05.2022
Драка сотрудников Департамента экономических расследований попала на видео
Фото: pexels
В Шымкенте подрались сотрудники департамента экономических расследований. Проводится служебное расследование, передает Zakon.kz.
По информации КТК, инцидент произошел в праздничные дни. Конфликт зафиксировали камеры видеонаблюдения. Двое мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники ДЭР гуляли в одном из ресторанов, потом вышли на улицу, и во время разговора начальник второго управления попытался ударить подчиненного. Но тот увернулся и ударил шефа. Мужчина упал и ударился головой о лестницу.
Сотрудника Департамента экономических расследований избили в Шымкенте – комментарий АФМ
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