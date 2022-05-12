Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:18 12.05.2022

Драка сотрудников Департамента экономических расследований попала на видео

драка сотрудников ДЭР Фото: pexels
В Шымкенте подрались сотрудники департамента экономических расследований. Проводится служебное расследование, передает Zakon.kz.

По информации КТК, инцидент произошел в праздничные дни. Конфликт зафиксировали камеры видеонаблюдения. Двое мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ДЭР гуляли в одном из ресторанов, потом вышли на улицу, и во время разговора начальник второго управления попытался ударить подчиненного. Но тот увернулся и ударил шефа. Мужчина упал и ударился головой о лестницу.

Новость по теме

Сотрудника Департамента экономических расследований избили в Шымкенте – комментарий АФМ

Cледователя арестовали, а избитый начальник в коме.

Анастасия Стативкина
Шымкент
Доллар подорожал почти на семь тенге на торгах
11.05.2022
Награжден мужчина, спасший малышку в Нур-Султане
11.05.2022
Какой может стать казахстанская Конституция после внесения в нее поправок
11.05.2022
Астрологи назвали знаки зодиака, представители которых – лучшие манипуляторы
11.05.2022
Алматы опять превратился в Венецию – фоторепортаж
11.05.2022
Главная Топ LIVE Все